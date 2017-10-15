 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | CANLI – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 8. haftasında ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

    , Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Milli aradan önceki son maçında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanmaktan başka şey düşünmüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 puanın haftaya oynayacakları Galatasaray derbisi için de moral olacağını hatırlattı.

    SAAT: 19:30
    STAT: ÜLKER STADYUMU
    HAKEM: ALPER ULUSOY

    İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU

    Fenerbahçe: Kameni, Neto, Isla, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

    Malatyaspor: Ertaç, Seth, Yalçın, Sadık, Cissokho, Diallo, Aytaç, Dening, Dia, Adem, Boutaib

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    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:42
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