Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Milli aradan önceki son maçında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanmaktan başka şey düşünmüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, 3 puanın haftaya oynayacakları Galatasaray derbisi için de moral olacağını hatırlattı.
SAAT: 19:30
STAT: ÜLKER STADYUMU
HAKEM: ALPER ULUSOY
İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Kameni, Neto, Isla, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
Malatyaspor: Ertaç, Seth, Yalçın, Sadık, Cissokho, Diallo, Aytaç, Dening, Dia, Adem, Boutaib
KARŞILAŞMA BAŞLADI! CANLI ANLATIM İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN
SAAT: 19:30
STAT: ÜLKER STADYUMU
HAKEM: ALPER ULUSOY
İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Kameni, Neto, Isla, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
Malatyaspor: Ertaç, Seth, Yalçın, Sadık, Cissokho, Diallo, Aytaç, Dening, Dia, Adem, Boutaib
KARŞILAŞMA BAŞLADI! CANLI ANLATIM İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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