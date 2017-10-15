 Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Derbi öncesi 'de şok sakatlık

    Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

    'de Süper Lig'in 8. haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde maç kadrosuna alınmadı.

    'de şoku yaşanıyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde maç kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamada bulundu.

    Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici hakkında şunları söyledi:

    "Mehmet Ekici dün yapılan antrenmanda kendi özel çalışırken ağrısı olduğunu söylemiş."

    "Kas yırtığı var. O yüzden de kadroda yok."

    Alınan bilgilere göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, ligin 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:21
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