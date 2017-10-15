Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku yaşanıyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde maç kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklamada bulundu.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici hakkında şunları söyledi:

"Mehmet Ekici dün yapılan antrenmanda kendi özel çalışırken ağrısı olduğunu söylemiş."

"Kas yırtığı var. O yüzden de kadroda yok."

Alınan bilgilere göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, ligin 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.