 Aykut Kocaman sistem değişikliğine gidiyor – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    sistem değişikliğine gidiyor

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> sistem değişikliğine gidiyor

    teknik direktörü , karşısında tek ön libero ve hücum ağırlıklı bir kadro çıkarmayı hedefliyor.

    teknik direktörü , Süper Lig'de bu akşam sahasında ağırlayacağı mücadelesinin sistemini belirlemiş durumda. , karşısında hücum gücü yüksek bir kadro çıkarmayı hedefliyor.

    FENERBAHÇE'DE AYKUT KOCAMAN'DAN HÜCUM FUTBOLU

    , Süper Lig'de bu akşam Yeni Malatyaspor karşısında kritik bir 3 puan mücadelesi verecek. Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamamak ve puan farkının açılmaması adına sarı lacivertli etkipte tek hedef galibiyet.

    Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor karşısında hücum ağırlıklı bir anlayış benimseyecek. Fenerbahçe, bugünkü Evkur Yeni Malatyaspor maçına daha ofansif bir kadro ile çıkarak kapanacak Evkur Yeni Malatyaspor savunmasını aşmayı planlıyor.

    GİULİANO GERÇEK MEVKİSİNE GEÇİYOR

    Dirar'ın iyileşmesiyle birlikte sağ kanatta oynayan Giuliano'nun orta alanda oynama ihtimali doğdu. Ancak Mehmet Ekici de bu bölgede etkili oynadığı için teknik direktör Aykut Kocaman, son dönemdeki idmanlarda, orta sahanın merkezinde iki ismi aynı anda denedi. Daha önce Souza'nun önünde Ozan oynuyordu. Taktik çalışmalarda Ozan yedek takımda görünürken, Brezilyalı'nın önünde Mehmet Ekici ve onun önünde de Giuliano forma giydi.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:41
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