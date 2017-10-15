62 SAYI FARK ATTI

Fenerbahçe Doğuş, İstanbul U15 Yıldız Erkekler AA Ligi B Grubu'nun ikinci hafta müsabakasında FESA ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rahat bir oyunun ardından maçtan 95-33 galip ayrıldı ve ikinci galibiyetini aldı. Rakibine büyük fark atan Fenerbahçe'de Efe 13 sayı, Ege 12 sayı, 8 ribaunt, Yusuf 11 sayı, 17 ve ribaund ile yıldızlaştı.