 62 SAYI FARK ATTI – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    62 SAYI FARK ATTI

    62 SAYI FARK ATTI
    Fenerbahçe Doğuş, İstanbul U15 Yıldız Erkekler AA Ligi B Grubu'nun ikinci hafta müsabakasında FESA ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rahat bir oyunun ardından maçtan 95-33 galip ayrıldı ve ikinci galibiyetini aldı. Rakibine büyük fark atan Fenerbahçe'de Efe 13 sayı, Ege 12 sayı, 8 ribaunt, Yusuf 11 sayı, 17 ve ribaund ile yıldızlaştı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    62 SAYI FARK ATTI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.