Taraftar kalede 'Kameni'yi istiyor
Fenerbahçe'de sezon başında gösterdiği kötü performans nedeniyle kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'i taraftarlar da istemiyor.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:01
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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