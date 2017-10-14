 Taraftar kalede 'Kameni'yi istiyor – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Taraftar kalede 'Kameni'yi istiyor

    Taraftar kalede 'Kameni'yi istiyor

    Fenerbahçe'de sezon başında gösterdiği kötü performans nedeniyle kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'i taraftarlar da istemiyor.

    Sarı-lacivertlilerin oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yaptığımız ankete katılan taraftarların çoğu kalede Volkan'ı görmek istemiyor. "Sizce Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe kalesini hangi isim korumalı?" şeklinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 59'u 'Kameni' cevabını verdi. Geriye kalan yüzde 41'lik kesim ise 'Volkan' seçeneğini işaretledi.


    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:01
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