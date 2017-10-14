Salih’in başkanına 14 ay ceza çıktı

FENERBAHÇE'den sezon başında İsviçre ekibi Sion'a kiralanan Salih Uçan'ın yeni başkanı tam bir çılgın çıktı! Geçtiğimiz günlerde saha kenarındaki bir muhabiri tokatlayan başkan Christian Constantin'e rekor bir ceza geldi! Constantin, yaptığı davranışın ardından 100 bin İsviçre Frankı ve 14 ay da hak mahkumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu cezaya göre Constantin, İsviçre'de düzenlenecek hiçbir futbol maçını stattan takip edemeyecek.



