 ‘Sakat değilse Van Persie’yi alın’ – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘Sakat değilse Van Persie’yi alın’

    ‘Sakat değilse Van Persie’yi alın’
    ROBİN Van Persie hakkında, Feyenoord'un efsane isimlerinden Ben Wijnstekers'ten bir açıklama geldi. Wijnstekers, Van Persie'nin Feyenoord için uygun bir isim olduğunu belirtirken, "Ben olsam, eğer sakat değilse Van Persie'yi alırım. Takıma ve gençlere büyük katkı sağlar" dedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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