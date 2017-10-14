 Lima’dan ocak müjdesi – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Lima’dan ocak müjdesi

    Lima’dan ocak müjdesi
    F.Bahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine gelen , geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncu, "Geleceğimle ilgili kararı Brezilya'da ligin bitmesinin ardından vereceğim. Ancak Santos'ta mutlu olduğumu söylemeliyim" dedi. Brezilya'da sezon Aralık ayı başında sona erecek. Lima 1 Ocak 2018'de serbest statüde olacak.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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