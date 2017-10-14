Koç’un takvimi belli oldu
Adaylığını yeni yılın başında resmiyete dökecek, divan başkanlığı için “Vefa Küçük’le devam” diyecek, ibra konusunda zorluk çıkarmayacak
Koç'un, Divan Kurulu başkan adayı göstermeyip Vefa Küçük'ün görevine devamı için oy kullanacağı, mali ve yönetimsel ibra konusunda da zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın ise Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alacak hiçbir isme Sicil Kurulu üzerinden itiraz etmeyeceği kaydedildi.
Ali Koç'un başkan adaylığı için 200 imzası hazır; sadece noter tasdiki bekliyor.
Uslu: Ali Koç da benzer şekilde değerlendirdi
ALİ Koç açıklamasında, yasal gerekçeler nedeniyle üye listesinin kendisine verilemeyeceğini kulüp genel sekreterinin (Mahmut Uslu) kendisine ilettiği söylemişti. Uslu, bu açıklama üzerine bir bildiri yayınladı. Sarı-lacivertli yönetici, "Sayın Ali Koç'a kulübün ilgili birimlerinin konuyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdiklerini ve neticeden kendisinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledim. Sayın Ali Koç telefon görüşmemizde konunun kendi hukukçuları tarafından da benzer şekilde değerlendirildiğini ifade etmiştir. Görüşme resmi olmayıp, dostluk çerçevesinde yapılmış bir görüşmedir" dedi.
Sözlü olarak öğrendim
F.BAHÇE yönetiminin, üyelerini listesini ve iletişimi bilgilerini isteyen Ali Koç'a 'kişisel verileri koruma' kanunu gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt verildiği basına yansımıştı. Koç, yaptığı yazı açıklama ile bunu doğrularken, "Bunu genel sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş durumdayım. Bizlere üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi, destek ve teveccühleri için teşekkür ederim" dedi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Koç’un takvimi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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