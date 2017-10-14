Koç’un takvimi belli oldu

Adaylığını yeni yılın başında resmiyete dökecek, divan başkanlığı için “Vefa Küçük’le devam” diyecek, ibra konusunda zorluk çıkarmayacak

F.BAHÇE başkanlığına aday olduğunu şifaen açıklayan Ali Koç'un resmi başvuruyu yapacağı tarih de belli oldu. Koç, yeni yılın ilk günlerinde topladığı imzalarla birlikte Divan Kurulu'na başvurarak adaylığını resmileştirecek. Ali Koç, kongre öncesinde başkan Aziz Yıldırım'a bir de jest yapacak.



Koç'un, Divan Kurulu başkan adayı göstermeyip Vefa Küçük'ün görevine devamı için oy kullanacağı, mali ve yönetimsel ibra konusunda da zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın ise Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alacak hiçbir isme Sicil Kurulu üzerinden itiraz etmeyeceği kaydedildi.



Ali Koç'un başkan adaylığı için 200 imzası hazır; sadece noter tasdiki bekliyor.



Uslu: Ali Koç da benzer şekilde değerlendirdi

ALİ Koç açıklamasında, yasal gerekçeler nedeniyle üye listesinin kendisine verilemeyeceğini kulüp genel sekreterinin (Mahmut Uslu) kendisine ilettiği söylemişti. Uslu, bu açıklama üzerine bir bildiri yayınladı. Sarı-lacivertli yönetici, "Sayın Ali Koç'a kulübün ilgili birimlerinin konuyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdiklerini ve neticeden kendisinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledim. Sayın Ali Koç telefon görüşmemizde konunun kendi hukukçuları tarafından da benzer şekilde değerlendirildiğini ifade etmiştir. Görüşme resmi olmayıp, dostluk çerçevesinde yapılmış bir görüşmedir" dedi.



Sözlü olarak öğrendim

F.BAHÇE yönetiminin, üyelerini listesini ve iletişimi bilgilerini isteyen Ali Koç'a 'kişisel verileri koruma' kanunu gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt verildiği basına yansımıştı. Koç, yaptığı yazı açıklama ile bunu doğrularken, "Bunu genel sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş durumdayım. Bizlere üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi, destek ve teveccühleri için teşekkür ederim" dedi.