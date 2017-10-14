Kocaman kararını verdi! Kaleyi kim koruyacak?
Fenerbahçe'nin 1 numaralı kalesici Volkan Demir'in sezona kötü başlamasından sonra Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihi Kameni'den yana olmuştu. Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatsaspor'la oynanacak maç öncesi Kocaman kaleci konusunda büyük ölçüde kararını verdi. Eğer son anda ağrıları nüksetmezse kale Kamerunlu’nun olacak. Kameni eğer Malatya mücadelesinde ciddi bir hataya imza atmazsa, derbide de eldivenleri eline geçirecek.
Fenerbahçe'de bu sezon özellikle orta sahada kıyasıya bir forma rekabeti var. Forvette de Janssen ve Soldado arasındaki mücadele, Fernandao ve Van Persie'nin tam anlamıyla hazır hale gelmesiyle kızışacak. Ancak lig başladığından beri her hafta tartışma yaratan bölge kale oldu.
Yaklaşık 13 senedir Fenerbahçe'nin değişilmez 1 numarası Volkan Demirel'in sezona çok kötü başlaması, sezon başında transfer edilen Carlos Kameni'nin son dönemde ilk tercih haline gelmesini sağladı. Ancak önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi ve Volkan'ın milli aradaki idmanlarda sergilediği başarılı performansla bu durumun değişebileceği öne sürülmüştü.
Büyük hata yapmazsa...
Kameni'nin geçtiğimiz hafta ağrıları nedeniyle iki idmanı kaçırması da bu iddiaları güçlendirdi. Ancak Kocaman, Yeni Malatya maçı öncesi antrenmanlarda Kameni'yi as takımla oynatarak bir anlamda artık 1 numarasının Kamerunlu file bekçisi olduğunu gösterdi. 33 yaşındaki kaleci yarınki mücadelede büyük bir hataya imza atmazsa, önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadı'ndaki derbide de kaleyi koruyan isim olacak.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:49
-
‘Elleri titremesin!’
Toplam 3
Yorum
konya son maçlara bakınca hiçte öyle görünmüyor ayağınızı denk alın ligde 6-7 tane vasat takımla oynadınız kendinizi aslan zannetmeyin görüşücez
-
Sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Aslan G.RODRIQUEZ'I UNUTMUSSUNUZ !
-
Serdar müjdesi
Toplam 4
Yorum
ged 61 ne transfermiş arkadaş yaaa..brezilya dizisi gibi bitmek bilmiyor..bundan biz bittik haberler bitmiyor..vallahi kusacaz artık...
Kocaman kararını verdi! Kaleyi kim koruyacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.