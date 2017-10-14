 Fenerbahçe'de Hasan Ali sevinci – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    'de Hasan Ali sevinci

    Fenerbahçe'de Hasan Ali sevinci

    Pazar akşamı oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti.

    Sarı-lacivertlilere 'a iyi haber geldi. Sakatlığı yüzünden önceki gün yapılan antrenmana katılamayan Hasan Ali takımla çalışmalara başladı. Deneyimli sol bek Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

    Teknik direktör Aykut Kocaman, Hasan Ali'ye bu maçta ilk 11'de görev verecek. İsmail Köybaşı, Süper Lig'in 6.haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrasında profesyonel disiplin kurulu tarafından iki maçla cezalandırılmıştı. Tahkim Kurulu'nun da bu cezayı onamasının ardından teknik ekip pazar günkü maç öncesinde Hasan Ali Kaldırım'dan gelecek iyi haberi beklemeye başlamıştı.

    Teknik ekip, sağlık kuruluyla birlikte bu süreçte futbolcuyu antrenmanlarda riskten uzak bir programla maça hazırladı.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:34
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