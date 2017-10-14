Fenerbahçe'de 4 eksik!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Ligin 7. hafasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hem moral bulmanın hem de üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligde topladığı 11 puanla 8. haftaya 7. sırada girdi.
Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Van Persie'nin yanı sıra Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı cezalı olmaları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:05
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 15
Yorum
xx layını geçecez.hakemide...şampiyonuz bu sene.
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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