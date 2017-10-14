 Fenerbahçe'de 4 eksik! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    'de 4 eksik!

    Fenerbahçe'de 4 eksik!

    , Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Ligin 7. hafasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, 'u yenerek hem moral bulmanın hem de üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki , ligde topladığı 11 puanla 8. haftaya 7. sırada girdi.

    Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
    Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

    Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Van Persie'nin yanı sıra Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı cezalı olmaları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:05
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