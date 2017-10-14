Fenerbahçe almadı Asya panteri oldu!

FENERBAHÇE, Carlos Kameni'yi transfer etmeden önce İran'ın Persapolis takımının 25 yaşındaki file bekçisi Alireza Beiranvand'ı gündemine almıştı. 1.96 boyundaki kaleci, ülkesiyle Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanırken, Asya kıtasının en iyi kalecisi olarak gösterildi. Futbol yorumcuları, Dünya Kupası finallerine damga vuracağını ileri sürdükleri Beiranvand'ın çok iyi paralara büyük takımlara transfer olabileceği görüşünde birleşti