Çok yavaşsınız!

Sarı-lacivertli teknik adam futbolcularına, “Çok yavaş oynuyorsunuz, bu şekilde bir sonuca gidemeyiz. Rakip savunmalar yerleştikten sonra gol pozisyonu bulmamız zorlaşıyor. Daha hızlı oynamalısınız” uyarıları yapıyor

ZİRVENİN 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Malatya- spor ve Galatasaray maçlarına büyük önem veriyor. Parola; iki maçta 6 puan toplayıp zirveyle farkı azaltmak, sonrasında ise seriyi sürdürüp yarışta daha iddialı konuma gelebilmek. Teknik direktör Aykut Kocaman, öğrencilerine her fırsatta bunu konunun altını çiziyor. Ancak tecrübeli hoca, mevcut oyun anlayışı ile istedikleri sonuçları almanın zorluğuna işaret ediyor. Aykut Kocaman'ın en büyük şikayeti ise takımının hücumda yavaş kalması... Temel sorunları olarak "hızlı hücuma kalkamamayı" gösteren tecrübeli çalıştırıcı, taktik çift kalelerde oyuncularına sürekli olarak bu konuyu çalıştırıyor.



İki gündür konu aynı

İki gündür 'hız' hususunda yoğun bir gayret gösteren Kocaman, "Çok yavaş oynuyorsunuz. Bu kadar yavaş oynarsak sonuca gidemeyiz. Rakip savunmalar yerleştikten sonra pozisyon bulmamız zorlaşıyor. Daha hızlı oynamalısınız" diyerek takımını uyarıyor.



Hasan Ali yine çıkmadı

Fenerbahçe, dünkü idmanda 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik çift kale oynadı. Aykut Kocaman, öğrencilerini sık sık 'hız' konusunda uyarılar yaptı. Kas ağrıları bulunan Hasan Ali dün de idmana çıkmadı.



