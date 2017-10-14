Çok yavaşsınız!
Sarı-lacivertli teknik adam futbolcularına, “Çok yavaş oynuyorsunuz, bu şekilde bir sonuca gidemeyiz. Rakip savunmalar yerleştikten sonra gol pozisyonu bulmamız zorlaşıyor. Daha hızlı oynamalısınız” uyarıları yapıyor
İki gündür konu aynı
İki gündür 'hız' hususunda yoğun bir gayret gösteren Kocaman, "Çok yavaş oynuyorsunuz. Bu kadar yavaş oynarsak sonuca gidemeyiz. Rakip savunmalar yerleştikten sonra pozisyon bulmamız zorlaşıyor. Daha hızlı oynamalısınız" diyerek takımını uyarıyor.
Hasan Ali yine çıkmadı
Fenerbahçe, dünkü idmanda 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik çift kale oynadı. Aykut Kocaman, öğrencilerini sık sık 'hız' konusunda uyarılar yaptı. Kas ağrıları bulunan Hasan Ali dün de idmana çıkmadı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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