NBA'de Sacramento Kings'in Los Angeles Clippers'a deplasmanda 104-87 yenildiği karşılaşmada Bogdan Bogdanovic şoku yaşandı! Sırp yıldız, üçüncü periyodun son saniyesinde bir atışa karşı savunmaya kalkarken yere kötü bir biçimde düşerek sağ ayak bileğinden sakatlandı. Maçta 19 dakikada 13 sayı üreten Bogdanovic, Fenerbahçe'de de aynı bölgeden sakatlık yaşamış, uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı.