Atışmalar başladı!

Fenerbahçe yönetimi ile başkan adayı Ali Koç, arasında gerilim yükseliyor. Ali Koç, mevcut üye listesini istediğini ancak alamadığını duyurdu. Mahmut Uslu ise gizli görüşmelerin basına sızdırıldığını ifade etti.

ALİ KOÇ: BİLGİLERİ VERMEDİLER



?FENERBAHÇE başkanlığı için adaylığını duyuran Ali Koç, seçim hazırlıklarında kullanmak üzere kulüpten talep ettiği üyelerin iletişim bilgilerinin, kendisiyle paylaşılmadığını ifade etti. Sarı-lacivertli kulüple arasında geçen resmi yazışmanın basına yansıması nedeniyle yazılı açıklama yapan Koç, şu ifadeleri kullandı: "10 Ekim'de kulübümüzün genel sekreterliğine hitaben, 'Kulübümüzün şerefli tarihine yakışır bir biçimde, şeffaf ve tüm adaylar açısından adil bir ortamda gerçekleşeceğine yürekten inandığım kulüp başkanlığı seçimine yönelik hazırlıklarda kullanmak üzere kulübümüzün mevcut üye listesine iletişim bilgileri ile birlikte ihtiyacım hasıl olmuştur' resmi yazısı ile başvurumu yapmıştım. Konuya ilişkin olarak, söz konusu listenin kanuni gerekçeler nedeniyle şahsımla paylaşılamayacağını genel sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayım. Yine genel sekreterimiz tarafından resmi ret cevap yazısının iletileceği bilgisi de tarafıma verilmiştir. Üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'mize zarar vermemek adına, zorunlu olmadıkça açıklama yapmama yönündeki kararlılığımı bu vesileyle hatırlatır, anlayışınız için teşekkür ederim."



MAHMUT USLU: GÖRÜŞMEYİ SIZDIRDI

FENERBAHÇE Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Ali Koç'un seçim hazırlıklarında kullanmak üzere kulüpten talep ettiği üyelerin iletişim bilgilerinin kendisiyle paylaşılmadığı yönündeki açıklamasına cevap verdi: "Sayın Ali Koç söz konusu talep yazısından bahsetmiş, ben de kendisine kulübün ilgili birimlerinin konuyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdiğini ve neticeden kendisinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledim. Aramızdaki konuşma kesinlikle resmi bir görüşme olmayıp, dostluk çerçevesinde yapılmış bir görüşmedir. Bu görüşmede açıkladığım şahsi düşüncem, kulübün resmi görüşü değildir. Benim için üzücü olan husus Sayın Ali Koç ile aramızda geçen ve hiçbir resmi niteliği bulunmayan telefon görüşmesi içeriğinin basına maksatlı olarak sızdırılması ve bunun üzerinden bir mağduriyet algısı oluşturulmasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü kurumsal tasarruflarını yetkili organları eli ile yasa ve tüzük hükümlerine uygun bir şekilde ifa etmektedir. Kurumsallık ihtiva etmeyen bir telefon konuşması üzerinden mağduriyet algısı oluşturmak son derece yakışıksızdır."