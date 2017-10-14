 5 gol atsam bu kez ‘Yaşlı’ diyecekler! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    5 gol atsam bu kez ‘Yaşlı’ diyecekler!

    5 gol atsam bu kez ‘Yaşlı’ diyecekler!
    FENERBAHÇE'nin Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena, Fransa basınına verdiği demeçte ayrılık gerekçeleri hakkında konuştu. 33 yaşındaki yıldız, "Benim için artık ayrılma zamanı gelmişti. Her maç 5 gol de atsam yaranamazdım. Sürekli çok yaşlı olduğum ve takımın en yüksek ücret alan ismi olduğum söylenecekti. Bir yerden sonra bunları daha fazla duymak istemedim ve seçimimi yaptım" sözlerini kullandı.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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