"Van Persie'yi alırım"

Ben Wijnstekers, Robin van Persie'nin Feyenoord'a uygun olduğunu belirtti. Hollanda basınına röportaj veren Wijntekers, " Ben olsam van Persie'yi alırdım. Hala belli bir kaliteye sahip. Ancak onun sakatlık durumunu bilemeyiz. İyileşecek durumdaysa, takıma ve gençlere katkı sağlayabilir. Jorgensen ile birlikte oynayabilirler. Ama sakat bir Van Persie'ye sahipseniz bu hiçbir şeye sahip değilsiniz demektir" yorumunda bulundu.



Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, transfer döneminde adı sık sık Feyenoord ile anılan Robin van Persie hakkında, "Feyenoord'un hocası van Persie'yi istiyormuş. Maaşını ve bonservisini ödeyebiliyorlarsa sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.