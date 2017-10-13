 ‘Van Persie’den Kuyt çıkmaz!’ – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
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    ‘Van Persie’den Kuyt çıkmaz!’

    ‘Van Persie’den Kuyt çıkmaz!’
    Hollanda futbolunun efsane isimlerinden eski teknik direktör Aad de Mos, Feyenoord taraftarlarına Robin van Persie uyarısı yaptı. Şampiyon takımın taraftarlarının van Persie'de Dirk Kuyt'ı görmek istediğini vurgulayan De Mos, "O masal her zaman gerçekleşmez. Van Persie ile Kuyt farklı iki oyuncu. Van Persie, ne yazık ki Kuyt kadar güçlü değil. Feyenoord'a dönerse beklentileri karşılayamaz" dedi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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