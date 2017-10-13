‘Van Persie’den Kuyt çıkmaz!’
Hollanda futbolunun efsane isimlerinden eski teknik direktör Aad de Mos, Feyenoord taraftarlarına Robin van Persie uyarısı yaptı. Şampiyon takımın taraftarlarının van Persie'de Dirk Kuyt'ı görmek istediğini vurgulayan De Mos, "O masal her zaman gerçekleşmez. Van Persie ile Kuyt farklı iki oyuncu. Van Persie, ne yazık ki Kuyt kadar güçlü değil. Feyenoord'a dönerse beklentileri karşılayamaz" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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