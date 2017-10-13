Van Persie savcıya ifade verdi

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie hakkında Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Fenerbahçe maçında dil çıkardığı ve elini şortunun içine soktuğu gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren futbolcu suçlamaları kabul etmeyerek hakaret amaçlı yapmadığını söyledi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Fenerbahçe'ye karşı 1-0 mağlup olduğu maçta çeyrek finale çıkamamıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Derbinin ilk dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile tartışan Fenerbahçeli Van Persie siyah-beyazlı tribünlere dönerek dil çıkarmış daha sonra elini şortunun içine sokmuştu. Tribünlerden tepki çeken hareketin sonucunda Robin Van Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Persie, Basın suçları savcısı Asım Ekren'in 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' gerekçesiyle resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Robin Van Persie'nin ifadesinde hakaret etmek amaçlı o hareketleri yapmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.