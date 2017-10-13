Van Persie savcıya ifade verdi
Fenerbahçeli Futbolcu Robin Van Persie hakkında Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Fenerbahçe maçında dil çıkardığı ve elini şortunun içine soktuğu gerekçesiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı’na ifade veren futbolcu suçlamaları kabul etmeyerek hakaret amaçlı yapmadığını söyledi.
HAKARET AMAÇLI YAPMADIM
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da Fenerbahçe'ye karşı 1-0 mağlup olduğu maçta çeyrek finale çıkamamıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Derbinin ilk dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile tartışan Fenerbahçeli Van Persie siyah-beyazlı tribünlere dönerek dil çıkarmış daha sonra elini şortunun içine sokmuştu. Tribünlerden tepki çeken hareketin sonucunda Robin Van Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Persie, Basın suçları savcısı Asım Ekren'in 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' gerekçesiyle resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Robin Van Persie'nin ifadesinde hakaret etmek amaçlı o hareketleri yapmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:23
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Van Persie savcıya ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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