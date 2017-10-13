 Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma

    Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma

    Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı.

    Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Talisca'nın el hareketi yapması, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de soyunma odasında Talisca ile kavga etmesi iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

    Basın Suçları Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenilirken, Talisca'nın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:33
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