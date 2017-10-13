Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında 'spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maçta, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Talisca'nın el hareketi yapması, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de soyunma odasında Talisca ile kavga etmesi iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Basın Suçları Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenilirken, Talisca'nın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:33
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Michael Jordan'dan NBA tepkisi
Toplam 4
Yorum
burak anladıysam arap oliiim.
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Aboubakar’a 50 milyon €
Toplam 11
Yorum
BJK'li Firsatin varken8-10 milyon'u verip alacaktin. simdi aglariz böyle. Bastan belliydi böyle olacagi saf gibi nelere inaniyordunuz ki ?
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''Basketbola yeni başlamış gibiyim''
Toplam 1
Yorum
seda ooo cok ugrastim senle teknigin iyi tek engelin algin ,bi kocla calis algini actir bak nasil ucuyon inanamican kendine
Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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