 Spartak’ın Neustadter ısrarı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Spartak’ın ısrarı

    Spartak’ın Neustadter ısrarı
    Roman ile yakından ilgilenen Spartak Moskova'nın, tecrübeli oyuncu için bir kez daha sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı ortaya çıktı. Rus ekibinin 3 milyon euro'luk ilk tekliflerini 5 milyon euro'ya çıkardığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki stoperin bonservisi için 8 milyon euro istediği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'dan gelecek haberi beklemeye başladığı kaydedildi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
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