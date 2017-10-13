Spartak’ın Neustadter ısrarı
Roman Neustadter ile yakından ilgilenen Spartak Moskova'nın, tecrübeli oyuncu için bir kez daha sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldığı ortaya çıktı. Rus ekibinin 3 milyon euro'luk ilk tekliflerini 5 milyon euro'ya çıkardığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki stoperin bonservisi için 8 milyon euro istediği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'dan gelecek haberi beklemeye başladığı kaydedildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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