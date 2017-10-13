Soldado'yu Gomez etkilemiş
Beşiktaş’ın eski yıldızı, İspanyol forvete “F.Bahçe’de oynarsan belki de yeniden milli takıma seçilirsin” telkininde bulunmuş
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun sarı-lacivertli takıma imza atmasında Mario Gomez'in etkisinin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'a gelmeden önce unutulan bir isim olan, siyah-beyazlı takımda ise gol kralı olup yeniden Alman Milli Takımı'nda oynamaya başlayan İspanyol asıllı Gomez'in, "Sen de Fenerbahçe'de yeniden doğabilirsin. Kimbilir, belki de yeniden milli takımda oynamaya başlarsın" diyerek Soldado'yu yüreklendirdiği öğrenildi.
Gomez 6 attı, Soldado sıfır çekti!
Roberto Soldado şu ana kadar bekleneni veremezken, 5'i lig, 2'si Avrupa toplam 7 maçta gol ve asist üretemedi. Beşiktaş'ta ilk 7 lig maçında 6 kez fileleri sarsan Gomez ise sezonu 26 golle 'kral' olarak tamamladı
Gomez 6 attı, Soldado sıfır çekti!
Roberto Soldado şu ana kadar bekleneni veremezken, 5'i lig, 2'si Avrupa toplam 7 maçta gol ve asist üretemedi. Beşiktaş'ta ilk 7 lig maçında 6 kez fileleri sarsan Gomez ise sezonu 26 golle 'kral' olarak tamamladı
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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