Samandıra şenlendi
Sarı-lacivertlilerin idmanı dün cıvıl cıvıldı... Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları antrenman öncesinde takımla bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyetle tanışma fırsatı yakalayıp bol sohbet eden genç katılımcılar, güzel bir gün geçirdiler. Toplu çekilen fotoğrafta tüm futbolcuların yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman da yer alırken, ellerinde Fenerbahçe bayraklarıyla gülücükler saçan gençler, daha sonra hep birlikte takımın antrenmanını izlediler.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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