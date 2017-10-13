 Samandıra şenlendi – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Samandıra şenlendi

    Samandıra şenlendi
    Sarı-lacivertlilerin idmanı dün cıvıl cıvıldı... Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları antrenman öncesinde takımla bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyetle tanışma fırsatı yakalayıp bol sohbet eden genç katılımcılar, güzel bir gün geçirdiler. Toplu çekilen fotoğrafta tüm futbolcuların yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman da yer alırken, ellerinde Fenerbahçe bayraklarıyla gülücükler saçan gençler, daha sonra hep birlikte takımın antrenmanını izlediler.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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