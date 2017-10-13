 Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    ’ın cezası 1 aya indi

    Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
    Beşiktaş derbisinin ardından 4 ay hak mahrumiyeti cezası alan F.Bahçeli yönetici 'ın cezası 1 aya indirildi. İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezası ise onandı. İsmail, Malatya maçında forma giyemeyecek.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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