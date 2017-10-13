Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
Beşiktaş derbisinin ardından 4 ay hak mahrumiyeti cezası alan F.Bahçeli yönetici Önder Fırat'ın cezası 1 aya indirildi. İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezası ise onandı. İsmail, Malatya maçında forma giyemeyecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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