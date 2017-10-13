Malatya 11’i netleşiyor

SARI-lacivertli ekipte Aykut Kocaman, Malatya önünde zorunlu rotasyona gidecek. Cezalı Skrtel, İsmail ve Alper'in yokluğunda Neto 11'e dönüyor. Neto'nun partneri Neustadter. Sağ bekte İsla, solda Hasan Ali oynayacak. Cezası biten, sakatlığı ise geçen Josef ilk11'in diğer ismi. Josef'in önünde Ozan'ın şans bulması beklenirken, Giuliano forvet arkasına dönecek. Sol uçta Valbuena, sağda Dirar, en uçta Janssen görev alacak. Kalede ise Kameni'nin şansı yüksek olsa da Volkan Demirel sürprizi yaşanabilir.