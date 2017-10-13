'Kocaman' hediye!

Süper Lig'de topladığı 11 puanla lider G.Saray'ın 8 puan gerisinde kalan F.Bahçe'de gözler sırasıyla oynanacak olan Yeni Malatya ve G.Saray maçlarına çevrilmiş durumda. Bu iki karşılaşmada yaşanacak puan kayıpları Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı koltuğundan edebilir. Akşam'da yer alan habere göre; Zorlu periyottan 6 puan alınması durumunda ise Başkan Aziz Yıldırım, Kocaman'a büyük bir transfer sürprizi yapmayı planlıyor. 2018 Mayıs'ında yapılacak olan başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Ali Koç'a karşısına şampiyon bir takımın başkanı olarak çıkmak isteyen Yıldırım, PSG'de kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa'yı alarak bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.

YOLLAMAYA SICAK BAKIYORLAR

Bilindiği gibi F.Bahçe, Fransız yıldız ile sezon başında ilgilenmişti. Ancak Hatem Ben Arfa, kulübünden alacağı olan 7 milyon euro civarındaki parayı tahsil edemeyince takımında kalmıştı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takımdan ayrılmak istemeyince PSG tarafından rezerv takıma gönderilmişti. Hatem Ben Arfa'nın PSG'yle olan sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Fransız ekibi faydalanmadığı oyuncusunun maliyetinden kurtulmak için devre arasında oyuncusu ile yolları ayırmayı dört gözle bekliyor.

3 BÖLGEDE DE OYNAYABİLİYOR

Sarı-Lacivertli Yönetim, Ben Arfa konusunda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Malatya ve G.Saray maçlarında alınacak 6 puan sonrası devre arası için girişimlere yeniden başlanacak. Ben Arfa, geçen sezon 32 müsabakada bin 136 dakika şans bulmasına rağmen 4 gol, 7 asistle oynadı. Sağ ve sol kanatta görev yapan Fransız yıldız, forvet arkasında da oynayabiliyor.