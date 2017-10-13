Kocaman: Bu maçın şakası yok!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda pazar günkü rakipleri Malatyaspor için uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip ligin yenisi olmasına rağmen golcü bir ekip. Forvette tehlikeli silahları var. Özellikle Khalid Boutaib'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buna karşın defansta sıkıntı yaşıyorlar. Bu maçın şakası yok. Unutmayalım ki telafisi olmayan bir mücadeleye çıkıyoruz ve bir an bile kazanma konsantrasyonumuzu yitirmemeliyiz" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
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fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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