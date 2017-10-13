 Kocaman: Bu maçın şakası yok! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Kocaman: Bu maçın şakası yok!

    Kocaman: Bu maçın şakası yok!
    Fenerbahçe Teknik Direktörü , dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda pazar günkü rakipleri Malatyaspor için uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip ligin yenisi olmasına rağmen golcü bir ekip. Forvette tehlikeli silahları var. Özellikle Khalid Boutaib'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buna karşın defansta sıkıntı yaşıyorlar. Bu maçın şakası yok. Unutmayalım ki telafisi olmayan bir mücadeleye çıkıyoruz ve bir an bile kazanma konsantrasyonumuzu yitirmemeliyiz" dedi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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