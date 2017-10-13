 İlacı sözleşme – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    İlacı sözleşme

    İlacı sözleşme

    Sarı-lacivertli hoca, hatalı goller yiyince yedeğe çekilen kaptan için, “Kafası rahat değil. Kendisinden vazgeçildiğini düşünüyor” diyerek yönetimden tecrübeli kaleci ile yeni sözleşme yapılması talep etti...

    Fenerbahçe'de sezona çok kötü başlayan ve formasını Carlos Kameni'ye kaptıran 'le teknik direktör Aykut Kocaman bir görüşme yaptı. Kendisine, Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu söyledi, yaşananları bir kenara bırakarak çalışmaya devam etmesini istedi. Kocaman, Volkan'a söylemedi ama yöneticilerle yaptığı görüşmede kaptan için yeni sözleşme talep etti. Sarı-lacivertli hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede Volkan için, "Kendisinden vazgeçildiğini düşündüğü için özgüveni düşük. Emre Belözoğlu'nun başına gelenin kendisinin de başına geleceğine inanıyor. Kendisine yeni bir sözleşme verirsek, bambaşka Volkan olarak dönecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi. Yönetimin Kocaman'a verdiği yanıt ise, "Bu konuyu gündeme alacağız" şeklinde oldu.

    LİDERİ KALMADI
    Sezon başında sözleşmesi sadece 1 yıl uzatılan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 16'ncı sezonunu yaşıyor. 27 Ekim'de 36 yaşına basacak olan kaptan yedek soyunduğu için sarı-lacivertli takımda saha içinde liderlik sorunu yaşanıyor. İkinci kaptan Mehmet Topal ilk 11'de sahada olduğunda bu görevi üstleniyor; ancak son dönemde Topal da yedeğe düştü, Fenerbahçe'de kaptanlık sorunu daha da derinleşti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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