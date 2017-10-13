Fener’e 11’lik transfer
Balıkesir Menteşspor Kulübü'nün U11 takımında forma giyen kaleci Talha Demirkol, Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu. Menteşspor Kulübü Başkanı Erol Menteş, futbolcusunu uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, "Talha'nın Fenerbahçe'ye gitmesinden büyük gurur duydum. Kalecimizi ileride milli takımlarda göreceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
Fener’e 11’lik transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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