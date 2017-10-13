 Fener’e 11’lik transfer – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Fener’e 11’lik transfer

    Fener’e 11’lik transfer
    Balıkesir Menteşspor Kulübü'nün U11 takımında forma giyen kaleci Talha Demirkol, Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu. Menteşspor Kulübü Başkanı Erol Menteş, futbolcusunu uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, "Talha'nın Fenerbahçe'ye gitmesinden büyük gurur duydum. Kalecimizi ileride milli takımlarda göreceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
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