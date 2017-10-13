 Fener'de 4 isim kadroda yok – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fener'de 4 isim kadroda yok

    Fener'de 4 isim kadroda yok

    Süper Lig'de bir türlü isteği formu bulamayıp, üst üste puanlar kaybeden Fenerbahçe, pazar günü saat 19.30'da Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Geride kalan 7 haftada 11 puan alarak yedinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, kritik Galatasaray derbisi öncesi Malatya ekibini mağlup ederek ezeli rakibi karşısına moralli çıkmak istiyor. Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada teknik direktör Aykut Kocaman moralsiz takımını yeniden lige odaklamak için yoğun çaba verdi.

    KOCAMAN'DAN OYUNCULARA: "SİZE GÜVENİYORUM"
    Kocaman futbolcularına, Beşiktaş maçında gösterilen performansı hatırlatırken, "Sahip olduğunuz potansiyeli göstermek zorundasınız. İyi bir takım olduğumuzu Beşiktaş karşısında gösterdik. Bizden beklenen şampiyonluk. Büyük maçlardaki oyunumuzu her maçta gösterip ligde üst sıralara çıkmak zorundayız. Size güveniyorum" dediği öğrenildi.

    Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe daha önce rakibiyle 2011 yılında karşılaştı. 13 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'da karşılaşan iki ekibin mücadelesinde galip taraf 2-1'lik skorla Yeni Malatyaspor oldu.

    RVP, ALPER, SKRTEL VE İSMAİL YOK
    Fenerbahçe'de sakatlığı süren Robin van Persie, kırmızı kart cezalıları Alper Potuk, Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı pazar günü forma giyemeyecek isimler. Sakatlığı düzelme safhasında olan Fernandao'nun durumunda ise belirsizlik sürüyor. Pazar günü 19.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'de 4 isim kadroda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.