 Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:43
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