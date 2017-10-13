Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:43
-
Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
-
Cenk Tosun: "Tuzağa düşürüldük"
Toplam 64
Yorum
Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
-
Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.