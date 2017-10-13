Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.