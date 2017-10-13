Dia: Kocaman birinci sınıf hoca
Malatyasporlu Issiar Dia, eski takımı F.Bahçe'ye karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Senegalli futbolcu, "Kadıköy'den 3 puan çıkarmak zor ancak onlar da çok formda değiller" dedi. Valbuena, Dirar ve Kameni'yi öven "Uyum sürecini atlattıklarında herkes onları görecek" diye konuşan Dia, Aykut Kocaman için ise "Çok karizmatik ve birinci sınıf hoca" ifadelerini kullandı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
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fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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