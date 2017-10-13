 Dia: Kocaman birinci sınıf hoca – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Dia: Kocaman birinci sınıf hoca

    Dia: Kocaman birinci sınıf hoca
    Malatyasporlu , eski takımı F.Bahçe'ye karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Senegalli futbolcu, "Kadıköy'den 3 puan çıkarmak zor ancak onlar da çok formda değiller" dedi. Valbuena, Dirar ve Kameni'yi öven "Uyum sürecini atlattıklarında herkes onları görecek" diye konuşan Dia, Aykut Kocaman için ise "Çok karizmatik ve birinci sınıf hoca" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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