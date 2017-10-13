Beşiktaş'a dönün

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı için futbolcularını sadece fiziksel olarak değil düşünce olarak da hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Dünden itibaren tam kadro çalışma imkanı bulan Kocaman, Akhisar kazasını unutmaları gerektiğinin altını çizerek "Derbiden çıkmış, son derece hasarlı ve yıpranmıştık.



O maçı ölçü olarak almıyorum. Takım olarak Beşiktaş maçına dönmemiz lazım. Zihinsel olarak o hazırlıkta olmalıyız. Öyle mücadele etmeliyiz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kadıköy'deki maçlarda oynadığımız arzuyu, isteği, tutkuyu deplasmanlara taşırsak, sorunun büyük bölümünü hallederiz. Bu değişime Malatya ve Galatasaray maçlarıyla başlamak mükemmel fırsat" diye konuştu.