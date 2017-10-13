 Beşiktaş'a dönün – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'a dönün

    Beşiktaş'a dönün

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı için futbolcularını sadece fiziksel olarak değil düşünce olarak da hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

    Dünden itibaren tam kadro çalışma imkanı bulan Kocaman, Akhisar kazasını unutmaları gerektiğinin altını çizerek "Derbiden çıkmış, son derece hasarlı ve yıpranmıştık.

    O maçı ölçü olarak almıyorum. Takım olarak Beşiktaş maçına dönmemiz lazım. Zihinsel olarak o hazırlıkta olmalıyız. Öyle mücadele etmeliyiz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kadıköy'deki maçlarda oynadığımız arzuyu, isteği, tutkuyu deplasmanlara taşırsak, sorunun büyük bölümünü hallederiz. Bu değişime Malatya ve Galatasaray maçlarıyla başlamak mükemmel fırsat" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'a dönün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.