Arayı kapatırız

Neto, hala durumu lehlerine çevirecek fırsatları olduğunu söyledi: “Unutulmasın ki biz Fenerbahçe’yiz ve yakında galibiyet serilerine başlayacağız. Zaferlerimiz peş peşe gelecek”

F.Bahçe'nin Portekizli stoperi Luis Neto, dün Samandıra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte satır başları: "Beşiktaş maçında yaptığım faul çok sert değildi. Hakem eğer iki dakika önce Beşiktaş'ın oyuncusunu atmamış olsaydı bana da sarı kart verebilirdi. Sanıyorum biraz baskıdan dolayı, biraz da durumu dengeleme düşüncesinden dolayı böyle bir karar verdi. F.bahçe -G.Saray derbisinin ne ifade ettiğini biliyorum. Ancak önce oynamamız gereken Malatya maçı var. Galatasaray maçına çıkmadan önce bu maçtan galibiyetle ayrılmak mecburiyetindeyiz. Özgüvenimizin yerine gelmesi açısından da için kritik bir mücadele olacak.



HENÜZ LİGİN ÇOK BAŞI

Savunmada sürekli aynı stoper ikilisiyle oynayamıyoruz. Futbolda sakatlıklar var, kırmızı kartlar var. Bazen bazı oyuncuların fizik anlamda problem yaşadığı dönemler olabiliyor. Kötü olan, bunların hepsinin art arda gelmiş olması. Türkiye ligi son derece çekişmeli ve zorlu. Henüz ligin başındayız ve hala durumu lehimize çevirme fırsatı var. Biz Fenerbahçe'yiz, bunu unutmamalıyız. Yakın zamanda galibiyet serilerine, istediğimiz zaferlere başlayacağız."