Arayı kapatırız
Neto, hala durumu lehlerine çevirecek fırsatları olduğunu söyledi: “Unutulmasın ki biz Fenerbahçe’yiz ve yakında galibiyet serilerine başlayacağız. Zaferlerimiz peş peşe gelecek”
F.Bahçe'nin Portekizli stoperi Luis Neto, dün Samandıra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte satır başları: "Beşiktaş maçında yaptığım faul çok sert değildi. Hakem eğer iki dakika önce Beşiktaş'ın oyuncusunu atmamış olsaydı bana da sarı kart verebilirdi. Sanıyorum biraz baskıdan dolayı, biraz da durumu dengeleme düşüncesinden dolayı böyle bir karar verdi. F.bahçe -G.Saray derbisinin ne ifade ettiğini biliyorum. Ancak önce oynamamız gereken Malatya maçı var. Galatasaray maçına çıkmadan önce bu maçtan galibiyetle ayrılmak mecburiyetindeyiz. Özgüvenimizin yerine gelmesi açısından da için kritik bir mücadele olacak.
HENÜZ LİGİN ÇOK BAŞI
Savunmada sürekli aynı stoper ikilisiyle oynayamıyoruz. Futbolda sakatlıklar var, kırmızı kartlar var. Bazen bazı oyuncuların fizik anlamda problem yaşadığı dönemler olabiliyor. Kötü olan, bunların hepsinin art arda gelmiş olması. Türkiye ligi son derece çekişmeli ve zorlu. Henüz ligin başındayız ve hala durumu lehimize çevirme fırsatı var. Biz Fenerbahçe'yiz, bunu unutmamalıyız. Yakın zamanda galibiyet serilerine, istediğimiz zaferlere başlayacağız."
HENÜZ LİGİN ÇOK BAŞI
Savunmada sürekli aynı stoper ikilisiyle oynayamıyoruz. Futbolda sakatlıklar var, kırmızı kartlar var. Bazen bazı oyuncuların fizik anlamda problem yaşadığı dönemler olabiliyor. Kötü olan, bunların hepsinin art arda gelmiş olması. Türkiye ligi son derece çekişmeli ve zorlu. Henüz ligin başındayız ve hala durumu lehimize çevirme fırsatı var. Biz Fenerbahçe'yiz, bunu unutmamalıyız. Yakın zamanda galibiyet serilerine, istediğimiz zaferlere başlayacağız."
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
-
İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
-
Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
Arayı kapatırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.