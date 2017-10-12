 Soldado'nun bonservisi belli oldu – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Soldado'nun bonservisi belli oldu

    Soldado'nun bonservisi belli oldu

    Fenerbahçe'nin Roberto Soldado için Villarreal'e yüksek bonservis bedeli ödediği iddia edildi.

    Fenerbahçe'nin Villarreal'den transfer ettiği Roberto Soldado'nun bonservisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Avrupa medyasına yansıyan haberlerde İspanyol forvetin bonservisi ile ilgili farklı rakamlar ifade edilmişti.

    Villarreal Başkanı Fernando Roig de Alfonso, yaptığı açıklamada Soldado'nun bonservisi hakkında ipucu verdi. Villarreal Başkanı Alfonso, Milan'dan kiraladıkları Carlos Bacca'nın bonservisini Fenerbahçe'den Soldado için aldıkları parayla karşılayacaklarını ifade etti.

    Satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Carlos Bacca'nın bonservisi 7,5 milyon euro olarak açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin Roberto Soldado için Villarreal'e en az 7,5 milyon euro ödediğini gösteriyor.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:15
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