Savunma hattı belli oldu

DEFANS 4'lüsü belli oldu. Skrtel, İsmail ve Alper'in cezalı olduğu maçta Aykut Kocaman, Skrtel'in yerine stoperde Neto'yu görevlendirecek. Ona Neustadter eşlik edecek. Sağ bekte Isla, solda Hasan Ali olacak.