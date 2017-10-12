 Savunma hattı belli oldu – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Savunma hattı belli oldu

    Savunma hattı belli oldu
    DEFANS 4'lüsü belli oldu. Skrtel, İsmail ve Alper'in cezalı olduğu maçta Aykut Kocaman, Skrtel'in yerine stoperde Neto'yu görevlendirecek. Ona Neustadter eşlik edecek. Sağ bekte Isla, solda Hasan Ali olacak.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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