Sana kapımız sonuna kadar açık
Barcelona’da istenmeyen adam ilan edilen ve İzlanda yenilgisio snrası hedef tahtasına oturtulan Arda Turan’la görüşen Fenerbahçeli yöneticleirin, “Eğer gelmek istersen sana kapımız her zaman açık” ifadesini kullandığ öğrenildi
BU SÖZLER ÇOK DUYGULANDIRDI
Sarı-Lacivertli yöneticilerin tecrübeli yıldızla görüştüğü ve "Sana teklifimiz her zaman geçerli. Eğer gelmek istersen kapımız açık. Burasını da yuvan bil" ifadesini kullandığı öğrenildi. Oldukça zor günler geçiren Arda Turan'ın bu sözler sonrasında oldukça duygulandığı da belirtiliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini ifade eden Arda'nın yine ilk tercihi Sarı-Kırmızılılar olacak. Fakat milli futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmezse bu kez Fenerbahçe'nin önerisini ciddi şeklde gündemine alacağı iddia ediliyor.
(TAKVİM)
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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