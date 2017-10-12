Samandıra Rehabilitasyon Merkezi

Aykut Kocamani Dünya Kupası'na gidemeyen Millileri terapiye aldı

Tecrübeli Hoca, İzlanda maçının eleştirilen ismi Mehmet Topal'ı, 'Stoper senin gerçek mevkiin değil, kafana takma' diye teselli ederken; Janssen, Isla ve Skrtel'den de artık F.Bahçe'ye konsantre olmalarını isteyecek.



FENERBAHÇE'DE milli takımlara giden futbolcular moralsiz döndü. Portekizli Luis Neto dışındaki isimler Dünya Kupası vizesi alamazken, başta yerli milliler olmak üzere finallere gidemedikleri için üzgün olan oyuncuları teknik heyet terapiye aldı. Özellikle A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 yenildiği maçta stoperde görev alan ve yaptığı hatalarla 'hezimetin sorumlusu' olarak gösterilen Mehmet Topal'la teknik direktör Aykut Kocaman tesislerde bizzat birebir görüşerek moral verdi.



KALİTENİ BİLİYORUZ

KOCAMAN'IN ağır eleştiriler nedeniyle manevi çöküntü yaşayan tecrübeli oyuncusunu, "Senin ne kadar kaliteli ve karakterli bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. Zaten stoper senin gerçek mevkiin değil. Eleştirenlerin bunu da dikkate alması gerekiyor. Söylenenleri kafana takma" diye teselli ettiği öğrenildi. Futbolda dünün olmadığını da hatırlatan Kocaman, "Sen bizim kaptanımızsın. Sen böyle dağılırsan, biz diğer oyuncuları nasıl motive edeceğiz?" diyerek Topal'dan toparlanmasını istedi.



Emre BOL



Tek hedef şampiyonluk

AYKUT Kocaman, Türkiye gibi Rusya vizesi alamayan Hollandalı Janssen, Şilili Isla ve Slovak Skrtel'le de konuşarak, bundan sonra sadece Fenerbahçe'nin başarısına ve şampiyonluğa odaklanmalarını isteyecek. Sarılacivertli teknik adam, milli maçların devreden çıkmasının yabancı oyuncuların performansına uzun vadede olumlu yansıyacağını düşünüyor.



Ali Yıldırım'dan destek

ANTRENMANI asbaşkan Ali Yıldırım da izledi. Yıldırım, idman başlamadan önce saha içine girerek oyuncularla tokalaştı ve moral verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir süre sohbet eden Yıldırım daha sonra bir süre çalışmayı kenardan izledikten sonra tesislerden ayrıldı.



Kuvvet ve pas çalışması yaptılar

SARI-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Aykut Kocaman idaresindeki idmanda futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.