Samandıra Rehabilitasyon Merkezi
Aykut Kocamani Dünya Kupası'na gidemeyen Millileri terapiye aldı
FENERBAHÇE'DE milli takımlara giden futbolcular moralsiz döndü. Portekizli Luis Neto dışındaki isimler Dünya Kupası vizesi alamazken, başta yerli milliler olmak üzere finallere gidemedikleri için üzgün olan oyuncuları teknik heyet terapiye aldı. Özellikle A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 yenildiği maçta stoperde görev alan ve yaptığı hatalarla 'hezimetin sorumlusu' olarak gösterilen Mehmet Topal'la teknik direktör Aykut Kocaman tesislerde bizzat birebir görüşerek moral verdi.
KALİTENİ BİLİYORUZ
KOCAMAN'IN ağır eleştiriler nedeniyle manevi çöküntü yaşayan tecrübeli oyuncusunu, "Senin ne kadar kaliteli ve karakterli bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. Zaten stoper senin gerçek mevkiin değil. Eleştirenlerin bunu da dikkate alması gerekiyor. Söylenenleri kafana takma" diye teselli ettiği öğrenildi. Futbolda dünün olmadığını da hatırlatan Kocaman, "Sen bizim kaptanımızsın. Sen böyle dağılırsan, biz diğer oyuncuları nasıl motive edeceğiz?" diyerek Topal'dan toparlanmasını istedi.
Emre BOL
Tek hedef şampiyonluk
AYKUT Kocaman, Türkiye gibi Rusya vizesi alamayan Hollandalı Janssen, Şilili Isla ve Slovak Skrtel'le de konuşarak, bundan sonra sadece Fenerbahçe'nin başarısına ve şampiyonluğa odaklanmalarını isteyecek. Sarılacivertli teknik adam, milli maçların devreden çıkmasının yabancı oyuncuların performansına uzun vadede olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Ali Yıldırım'dan destek
ANTRENMANI asbaşkan Ali Yıldırım da izledi. Yıldırım, idman başlamadan önce saha içine girerek oyuncularla tokalaştı ve moral verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile de bir süre sohbet eden Yıldırım daha sonra bir süre çalışmayı kenardan izledikten sonra tesislerden ayrıldı.
Kuvvet ve pas çalışması yaptılar
SARI-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Aykut Kocaman idaresindeki idmanda futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman pas çalışması ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:37
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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