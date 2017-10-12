Neustadter için servet verdiler
Spartak Moskova'nın Roman Neustadter'e ilgisi giderek büyüyor.
Daha önceden başarılı stoper için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Rus ekip, Neustadter için tekrar geldi. İlk olarak 3 milyon Euro öneren Rus ekibinin teklifi kabul görmedi. Roman konusunda ısrarcı olan Moskova ekibi teklifini 5 milyon Euro'ya çıkardı. Fenerbahçeli yönetim ise Spartak Moskova takımından bonservisi için 8 milyon Euro talep etti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, Spartak Moskova'dan gelecek haberi beklemeye başladı.
Rus stoper Roman Neustadter, sezon başında takıma dahil olan Neto'nun ardından ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Aykut Kocaman'ın kalmasını istediği oyuncu için Spartak Moskova'nın 8 milyon Euro'luk bonservisi vermesi halinde gitmesine izin verebileceği belirtildi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:33
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Tudor’un C planı da hazır!
Toplam 2
Yorum
calbekemanci eren klübede oturan masrafli bir oyuncu onun yerine genç gelecegi olan gomisin yetiştirebilecegi bir futbolcu neden olmasın
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Lucas Lima'da 'dev' rakip
Toplam 2
Yorum
calbekemanci lucası izleyen birisi olarak şunu söyleyebilirim ki bir ara galatasaraya gelen elano gibi 30 maçta 3-5 maç iş yapar sahada ha var ha yok
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Lucas Lima'da 'dev' rakip
Toplam 2
Yorum
alik lucas lima 10 numara sağ ve sol ayağını iyi kullanabilen joker oyuncu.2 milyon e. 9 milyon e arasında bir fiyata santosdan alınabilir
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