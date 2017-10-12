Mehmet Topal rest çekti!
Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da asıl mevki olan önlibero yerine stoperde oynatılan ve yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen Mehmet Topal rest çekti.
ARTIK İSTEMİYORUM!
Fenerbahçe'de stoper mevkindeki eksiklikler nedeniyle bu bölgede sahaya çıkan Mehmet Topal artık yerinin değiştirilmesini istiyor. Daha önce hangi bölgede görev verilirse verilsin elinden geleni yapacağını söyleyen Topal, yakın çevresine artık stoperde oynamak istemediğini belirtti. Tecrübeli oyuncunun bu kararı sonrası teknik heyetinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
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