Luis Neto'dan G.Saray açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Luis Neto, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacakları maçın öneminin farkında olduklarını ancak öncelikle önlerindeki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını galibiyetle geçmeleri gerektiğini söyledi.



Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Neto, Galatasaray derbisiyle ilgili, "Herkes Fenerbahçe-Galatasaray maçının neler ifade ettiğini gayet iyi bir şekilde bilir. Buraya geleli kısa süre olmasına karşın, bu maçın öneminin farkındayım." dedi.



Ligde hafta sonu Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Neto, "Galatasaray maçına çıkmadan önce bu müsabakadan galibiyetle ayrılmak zorundayız. Kendi sahamızda oynayacağız. Ligdeki son maçımızda yenildik ve yeniden galibiyetlere dönmek mecburiyetindeyiz. Öz güven açısından da bizim için son derece kritik bir maç olacak. Evkur Yeni Malatyaspor maçını geçip, daha sonra Galatasaray karşılaşmasına odaklanacağız. Bu maç bitsin, ardından bizi bekleyen büyük maça, Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacağız." diye konuştu.



Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı tüm maçlarda gol yediği hatırlatılarak, savunmada sakatlıklar ve kırmızı kartlar nedeniyle istikrar yakalanamamasının bunda etkisinin olup olmadığı sorusuna Portekizli oyuncu, şu yanıtı verdi:



"Bazen böyle durumlar yaşanabiliyor. Futbolun içinde sakatlıklar, kırmızı kartlar var. Bazı oyuncuların fiziksel anlamda sorun yaşadığı dönemler olabiliyor. Ancak lig uzun bir maraton ve böyle durumlar her zaman başınıza gelebilir. Bizimle ilgili kötü olan nokta, bunların hepsinin peş peşe gelmesi. Bu anlamda şanssızlık yaşadık. Benim ve Martin Skrtel'in kırmızı kartı oldu. Her iki pozisyon da farklı değerlendirilebilir, kırmızı kartla sonuçlanmayabilirdi. Şu anda bunu değiştiremeyiz. Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun mutlaka verimli olabilecek kalitesi vardır ki buraya getirilmiştir. Bizim için ideal bir durum oluşmadı. Tek düşüncemiz, bu durumu bir an önce lehimize çevirmek ve takımı daha iyi noktaya getirmek. Hepimiz en hızlı şekilde takımı yukarılara taşımayı, layık olduğu yerlere döndürmeyi düşünüyoruz. Tek konsantrasyon noktamız bu."



"FARKI KAPATABİLECEK DURUMDAYIZ"

Ligde yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle zirvenin 8 puan gerisine düşmelerine değinen Luis Neto, "Türkiye ligi son derece zorlu ve çekişmeli. Henüz ligin başındayız. Önümüzde oynamamız gereken çok fazla maç var. Her maç zor, bütün takımlar zorlu karşılaşmalar oynayacak. Rakiplerimiz için de aynı durum geçerli." ifadelerini kullandı.



Neto, içinde bulundukları duruma reaksiyon gösterme fırsatları olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki maçlarda istediğimiz galibiyetleri alabilirsek hala arayı kapatabilecek durumdayız. Çünkü rakiplerimiz çok zorlu maçlara çıkacak. Özellikle deplasman müsabakaları çok zorlu burada. Türkiye ligi, şampiyonluğun kolay elde edildiği bir yer değil. Her maç öngörülemez nitelikte geçiyor. Bizi de bekleyen zor maçlar olacak. Ancak biz Fenerbahçeyiz. Bunu kesinlikle unutmamamız lazım. Önemli oyunculardan kurulu, büyük bir takımız. Çalışmayı seven oyunculardan kurulu bir grubuz. Çok yakın zamanda galibiyet serilerine, istediğimiz zaferlere başlayacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etmiş olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Neto, Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile sohbet ederken çekilen fotoğrafın basına yansıması konusunda, "Pepe ile olan fotoğrafta, milli takıma yeni gelmiştik. Tamamen bir sohbet anıydı. Bizim maçımızdaki hakemlerle ya da burada yaşadıklarımızla hiçbir alakası yoktu. Tamamen şakalaştığmız bir andı. Güzel de bir fotoğraftı bence. Uzun bir aradan sonra birbirimizi görmenin mutluluğuyla sohbet ediyorduk." açıklamasını yaptı.



Neto, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Benim için karmaşık bir andı. Anlık gelişen bir olay içinde karar vermem gerekiyordu. Böyle bir karar aldım. Bana göre sert bir faul değildi ama hakem, son adam olarak değerlendirdi. Eğer iki dakika önce Beşiktaş'ın oyuncusunu atmamış olsaydı, bana da sarı kart verebilirdi. Biraz baskıdan dolayı, belki durumu dengeleme düşüncesiyle böyle bir karar verdi. Artık olan oldu ve geçmişte kaldı. Şimdi önümüzdeki maçları düşünmeliyiz." şekinde görüş belirtti.