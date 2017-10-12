Luis Nani için intikam vakti

LAZİO'DA forma giyen Luis Nani'nin menajeri Federico Pastorella, Lazio-Juventus maçı öncesi önemli bir itirafta bulunarak, "Nani ile Juventus, 2015'te her konuda anlaşmıştı. Ancak Juventus, söz vermesine rağmen son bir girişimde bulunmadı. Şimdi Nani, Lazio formasıyla Juventus maçına çıkmayı çok istiyor" dedi. Portekizli yıldız, 2015'te 6 milyon euro'ya ManU'dan F.Bahçe'ye gelmişti.