Lucas Lima'da 'dev' rakip

Yaz transfer döneminden kadrosuna öneli yıldızlar katan ve en son olarak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kadrosuna dahil oldu. Santos ile sözleşmesi 2018 yılının sonun bitecek olan Lima için Milan'ın oyuncunun menajeri ile görüştü.

Brezilyalı yıldız oyuncunun menajeri Riccardo Badia, "Lucas için daha önce Fenerbahçeli ve Crystal Palace'ın tekliflerini Santos reddetmişti. Inter de onu takip ediyor. Roma ve ManU'nun da ilgisi var" açıklamasında bulundu.