Lucas Lima'da 'dev' rakip
Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden ve bir türlü netlik kazanmayan Lucas Lima için İtalyan kulüp Milan devreye girdi.
Yaz transfer döneminden kadrosuna öneli yıldızlar katan ve en son olarak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kadrosuna dahil oldu. Santos ile sözleşmesi 2018 yılının sonun bitecek olan Lima için Milan'ın oyuncunun menajeri ile görüştü.
Brezilyalı yıldız oyuncunun menajeri Riccardo Badia, "Lucas için daha önce Fenerbahçeli ve Crystal Palace'ın tekliflerini Santos reddetmişti. Inter de onu takip ediyor. Roma ve ManU'nun da ilgisi var" açıklamasında bulundu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:49
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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