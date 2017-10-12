Hem ekecek hem biçecek

Kocaman, Mehmet Ekici’den savunmadan topu alıp hızla ileriye taşımasını, 3. bölgede ise bol bol şut çekmesini istedi

Fenerbahçe teknik heyeti, Yeni Malatya maçı öncesi antrenmanlarda savunmadan top çıkarma ve hücum varyasyonları üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalışmaların odak noktası ise Mehmet Ekici oldu... Aykut Kocaman, son iki idmanda orta sahanın merkezinde görevlendirdiği Ekici'den, defansın önünden topu alıp, ileriye hızlı bir şekilde taşımasını istedi.



Ayrıca oyuncusuna durağan kalmamasını, maç içinde sürekli gezerek yer değiştirmesini söyledi. Kocaman, 3. bölgede topla buluştuğunda ise Mehmet'in etkili şut özelliğinden faydalanmayı amaçlıyor. Tecrübeli hoca, milli futbolcuyla yaptığı görüşmede, "Türkiye'de topa en iyi vuran oyunculardan birisisin. Bu özelliğinin bize her zaman katkı sağlayacak. Özellikle kilidi açmakta zorlandığımız maçlarda en büyük silahımız uzaktan şutlar olacak. Oynadıkça açılacağına inanıyorum. Korkmadan şut çekmeni istiyorum" dedi.



SABAH