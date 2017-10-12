Hem ekecek hem biçecek
Kocaman, Mehmet Ekici’den savunmadan topu alıp hızla ileriye taşımasını, 3. bölgede ise bol bol şut çekmesini istedi
Ayrıca oyuncusuna durağan kalmamasını, maç içinde sürekli gezerek yer değiştirmesini söyledi. Kocaman, 3. bölgede topla buluştuğunda ise Mehmet'in etkili şut özelliğinden faydalanmayı amaçlıyor. Tecrübeli hoca, milli futbolcuyla yaptığı görüşmede, "Türkiye'de topa en iyi vuran oyunculardan birisisin. Bu özelliğinin bize her zaman katkı sağlayacak. Özellikle kilidi açmakta zorlandığımız maçlarda en büyük silahımız uzaktan şutlar olacak. Oynadıkça açılacağına inanıyorum. Korkmadan şut çekmeni istiyorum" dedi.
SABAH
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
-
DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
-
Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
-
Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
Hem ekecek hem biçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.