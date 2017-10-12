 Giuliano gerçek yerine geçiyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Giuliano gerçek yerine geçiyor

    Giuliano gerçek yerine geçiyor
    Kanarya'da büyük ümitlerle transfer edilen ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Giuliano, Yeni Malatyaspor maçında gerçek mevkisi 'forvet arkasında' forma giyecek. Aykut Kocaman, Brezilyalı yıldızı daha önce genellikle sağ kanatta kullanmıştı. Bu kez '10 numara'da şans verecek.

    İyi futbol sözü verdi
    MİLLİ arada gerçekleştirilen idmanlarda oyuncusunu '10 numara' pozisyonunda deneyen Aykut Kocaman, performansından memnun kaldı. Alıştığı mevkiye dönmekten memnun olan Giuliano, Yeni Malatyaspor maçında iyi futbol sözü verdi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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