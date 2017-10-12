 Gençler idmanı basacak! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Gençler idmanı basacak!

    Gençler idmanı basacak!
    BUGÜNKÜ antrenmanı F.Bahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü de izleyecek. Gençler, idmandan önce takımla bir araya gelerek, oyuncularla ve teknik heyetle tanışacak. Antrenman saat 16.00'da başlayacak.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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