 Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı

    Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı

    TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasını onadı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu kararlarını resmi açıklama ile duyurdu.

    Sarı-Lacivertli sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

    Açıklama şu şekilde:

    Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu İsmail Köybaşı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:13
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