Fenerbahçeli oyuncunun cezası onandı
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu kararlarını resmi açıklama ile duyurdu.
Sarı-Lacivertli sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı'nın 2 maçlık cezasının onandığı belirtildi.
Açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu İsmail Köybaşı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:13
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
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çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
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şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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