F.bahçe, Love’u istiyor

Süper Lig'de attığı gollerle 2 sezondur fırtınalar estiren Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'un menajeri Ayhan Yeşilbaş, Fenerbahçe'nin oyuncusu ile ilgilendiğini söyledi.

Yeşilbaş, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin şu an ilgisi var. Brezilyadan arkadaşlarım da bunu söylüyor. Sezon arasında alınır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Yeşilbaş, Love'un profesyonel bir futbolcu olduğunu belirterek, "Türkiye'yi artık tanıdı ve büyük takımları ister. Neden Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon olmasın? Benim düşüncem Fenerbahçe olur ve orada da başarılı olur bence" dedi. 33 yaşındaki Love bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 7 gol atarken, 2 tane de asist gerçekleştirdi.



Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sambacının menajeri Yeşilbaş, "F.Bahçe'nin şu an Love'a ilgisi var. Sezon arasında alınır diye dünüşüyorum" dedi