F.bahçe, Love’u istiyor
Süper Lig'de attığı gollerle 2 sezondur fırtınalar estiren Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love'un menajeri Ayhan Yeşilbaş, Fenerbahçe'nin oyuncusu ile ilgilendiğini söyledi.
Yeşilbaş, Love'un profesyonel bir futbolcu olduğunu belirterek, "Türkiye'yi artık tanıdı ve büyük takımları ister. Neden Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon olmasın? Benim düşüncem Fenerbahçe olur ve orada da başarılı olur bence" dedi. 33 yaşındaki Love bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 7 gol atarken, 2 tane de asist gerçekleştirdi.
Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sambacının menajeri Yeşilbaş, "F.Bahçe'nin şu an Love'a ilgisi var. Sezon arasında alınır diye dünüşüyorum" dedi
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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