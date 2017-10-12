F.Bahçe genç kaleci Talha'yı transfer etti
Balıkesir Menteşspor Kulübü'nün U11 takımında forma giyen kaleci Talha Demirkol, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Menteşspor Futbol Okulu U11 takımı kalecisi Talha Demirkol, Fenerbahçe altyapı takımına transfer oldu. Balıkesir'de düzenlenen Menteş CUP turnuvası sırasında Fenerbahçe altyapı antrenörleri tarafından beğenilen 2006 doğumlu Kaleci Talha Demirkol, sarı-lacivertliler ile sözleşme imzaladı. Menteşspor Kulübü Başkanı Erol Menteş, futbolcusu uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, "Menteşspor Futbol Okulu U11, U12, U13, U14 ile altyapı liglerinde mücadele etmekteyiz. Talha'nın Fenerbahçe'ye gitmesinden büyük gurur duydum. Kalecimizi ileride Milli Takımlarda göreceğimize inancım tamdır. Bu sene Menteşspor takımından 2 altyapı futbolcumuzu Balıkesirspor'a, Bigadiçspor'a ve Gölcüspor'a gönderdik. Futbolcularımızın önünü kapatmıyoruz. Talha'nın çok başarılı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
TALHA: "ÇOK MUTLUYUM"
Fenerbahçe'ye transfer olmaktan dolayı çok mutlu olan Talha Demirkol yaptığı açıklamada, "Beni buralara getiren Menteşspor kulübü Başkanı Erol Menteş ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Balıkesirimizi en iyi şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.
Talha'nın baba Tahsin Demirkol, "Oğlum ile gurur duyuyorum. Oğlumla birlikte devamlı hiç kaçırmadan her antrenmana gittik. Talha benim yorulduğum anda bile o yorulmadı. Fenerbahçe'ye transfer olması ailece bizi çok mutlu etti" dedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:56
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
Toplam 3
Yorum
Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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